Врач назвала продукты, продлевающие жизнь

Важны также разнообразие в рационе и способ приготовления блюд Старший преподаватель кафедры хирургии факультета медицины Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал продукты, способствующие долголетию.
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