Миңнеханов: 1 сентябрьгә кадәр тугыз мәктәпне файдалануга тапшырырга кирәк

Татарстанда мәгариф учреждениеләрендә баручы ремонтны вакытында һәм сыйфатлы итеп төгәлләргә кирәк. Моңа ТР Хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә республика Рәисе Рөстәм Миңнеханов игътибар итте, дип хәбәр итә республика җитәкчесенең матбугат хезмәте.
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