День святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста 12 февраля отмечает православная церковь Анна РедькоЕжегодно, 12 февраля, Русская Православная церковь отмечает религиозный праздник святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста.
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