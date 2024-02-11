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День святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста 12 февраля отмечает православная церковь

День святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста 12 февраля отмечает православная церковь

День святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста 12 февраля отмечает православная церковь Анна РедькоЕжегодно, 12 февраля, Русская Православная церковь отмечает религиозный праздник святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоана Златоуста.

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