Блокчейн на страже здоровья граждан России: как технологии борются с фальсификатом и утечками данных

Учёные из Южно-Уральского госуниверситета вместе с международной командой исследователей из Индии, Албании, Мексики и Ирака предложили использовать блокчейн в здравоохранении для решения двух ключевых проблем — защиты медицинской информации и борьбы с поддельными лекарствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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