Блокчейн на страже здоровья граждан России: как технологии борются с фальсификатом и утечками данных

Учёные из Южно-Уральского госуниверситета вместе с международной командой исследователей из Индии, Албании, Мексики и Ирака предложили использовать блокчейн в здравоохранении для решения двух ключевых проблем — защиты медицинской информации и борьбы с поддельными лекарствами.