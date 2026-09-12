Си Цзиньпин призвал БРИКС отвергнуть холодную войну и вмешательство

Председатель КНР Си Цзиньпин на 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели выступил против менталитета холодной войны и вмешательства во внутренние дела государств, подчеркнув конструктивный подход стран-участниц БРИКС к глобальным вызовам.
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