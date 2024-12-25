Добровольцам отряда БАРС вручили технику и присвоили очередные воинские звания

Минобороны России передало добровольцам отряда БАРС более 200 единиц вооружений и военной техники. Начальник управления ГОМУ Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов лично вручил бойцам ключи от автомобилей высокой проходимости.
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