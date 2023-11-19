Травма Гави серьезная – об этом сообщили в RFEF. Ферран, забив Грузии, поднял футболку замененного в 1-м тайме хавбека

Полузащитник получил повреждение в первом тайме матча с Грузией в квалификации Евро-2024. По информации Diario Sport, в Королевской испанской футбольной федерации говорят, что травма серьезная, но ее тяжесть будет установлена только после проведения обследования.
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