Космонавты на МКС обратились к россиянам в первый день выборов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев обратились к россиянам по случаю начала голосования на выборах депутатов Государственной думы.
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