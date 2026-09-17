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ТАСС

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Космонавты на МКС обратились к россиянам в первый день выборов

Космонавты на МКС обратились к россиянам в первый день выборов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев обратились к россиянам по случаю начала голосования на выборах депутатов Государственной думы.

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