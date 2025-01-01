В Приднестровье часть потребителей отключили от газа из-за прекращения поставок

Компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" сообщила о введении ограничений в поставках газа для некоторых потребителей в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в связи с прекращением поставок газа из России.
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