Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил бронетранспортер М113 ВСУ в зоне спецоперации

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» в ночное время уничтожил бронетранспортер М113 американского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) с живой силой и боеприпасами.
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