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В Республике Татарстан местному жителю, совершившему покушение на убийство малолетней, назначены принудительные меры медицинского характера

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для назначения медицинских мер принудительного характера в отношении 35-летнего мужчины, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч.

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