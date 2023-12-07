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Годовщина распада СССР и создания СНГ отмечается 8 декабря 2023 года

Годовщина распада СССР и создания СНГ отмечается 8 декабря 2023 года

Годовщина распада СССР и создания СНГ отмечается 8 декабря 2023 года Анна Чернышова8 декабря 1991 года запечатлелся в истории современной России как одно из наиболее значимых событий, которое положило конец СССР в качестве государства и принесло на смену Содружество Независимых Государств (СНГ).

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