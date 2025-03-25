Галь Гадот показала грудь в крошечном бюстгальтере для журнала

Израильская актриса и модель Галь Гадот приняла участие в откровенной съемке для журнала S Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).