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Галь Гадот показала грудь в крошечном бюстгальтере для журнала

Галь Гадот показала грудь в крошечном бюстгальтере для журнала

Израильская актриса и модель Галь Гадот приняла участие в откровенной съемке для журнала S Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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