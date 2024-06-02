Якушев официально представил Кухарука в Югре

Тюмень (Новый День, Елена Васильева) Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев представил врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука членам правительства, депутатскому корпусу, руководителям федеральных надзорных и правоохранительных органов.
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