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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль – самый ценный игрок 1-й половины сезона НХЛ, Скиннер – наименее полезный по версии ESPN

Журналист ESPN Грег Вышински подвел итоги первой половины сезона НХЛ. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов был фаворитом в этой номинации до своей травмы.

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