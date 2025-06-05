Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов

Новое оборудование холдинга «Росэл» для навигации самолетов и беспилотников позволило отказаться от спутниковой связи и успешно прошло летные испытания перед началом серийного производства, сообщили в Ростехе.
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