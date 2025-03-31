«Только смерть, руины и ненависть»

Советские танки Т-34 на разрушенной улице города в ГерманииОбщая ситуацияАрмии Рокоссовского и Жукова, ломая сопротивление яростно сопротивлявшихся немцев, прорвались к морю, рассекая боевые порядки восточно-померанской группировки.
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