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ИА Регнум

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Путин: РФ нужны собственные источники накопления энергии для электротранспорта

Путин: РФ нужны собственные источники накопления энергии для электротранспорта

Для развития электротранспорта России нужны современные и собственные источники накопления энергии. Об этом 6 октября заявил президент страны Владимир Путин, выступая на открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей.

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