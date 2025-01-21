По решению Трампа «притормозить» с отправкой любой помощи другим государствам, включая Украину, нужно понимать следующее.
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По решению Трампа «притормозить» с отправкой любой помощи другим государствам, включая Украину, нужно понимать следующее.
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