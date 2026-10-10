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Аргументы и Факты

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Дмитриев: соглашение по топливу показывает силу сотрудничества США и России

Дмитриев: соглашение по топливу показывает силу сотрудничества США и России

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, оценил соглашение о поставках дизельного топлива между РФ и США как свидетельство прочности экономического партнёрства двух стран.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

Соглашение о поставках дизельного топлива демонстрирует силу сотрудничества между Россией и США. Наивный человек думает что это так и есть, но не будь у США по дизелю проблем не было бы и снятия санкций. Зачем эти тупые лозунги.