Культовую Gothic Classic на Nintendo Switch сравнили с оригиналом Вчера мы смогли ознаком...

Культовую Gothic Classic на Nintendo Switch сравнили с оригиналомВчера мы смогли ознакомиться с первым геймплеем Gothic Classic на Nintendo Switch, а теперь появились свежие геймплейные кадры, где можно увидеть сравнение игры с оригиналом.
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