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Газета.ру

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Художник Никас Сафронов похвалил картины Тарзана и назвал их очень достойными

Художник Никас Сафронов похвалил картины Тарзана и назвал их очень достойными

Художник Никас Сафронов оценил картины Тарзана (Сергея Глушко) и назвал их «очень достойными». Он отметил в разговоре с «Газетой.

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