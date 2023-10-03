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Гауфф о первой поездке в Китай: «Видела такие места только по телевизору и в кино. Классно познакомиться с разными традициями»

«Я видела такие места только по телевизору и в кино. Я еще ни разу не была в Китае, поэтому очень классно познакомиться с разными традициями.

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