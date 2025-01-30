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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик про ЛЧ: «Выиграть тяжело, но «Барса» настроена позитивно. «Ливерпуль» очень хорош, все зависит от того, когда ты с ним встретишься, сколько матчей. Мы будем биться за все трофеи до конца»

«В Лиге чемпионов много очень больших клубов. Следующий раунд будет по-настоящему тяжелым. Формат турнира совершенно новый.

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