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Неординарные газовые новости

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Десять дней на газ: как Приднестровье переживает энергетический кризис

Десять дней на газ: как Приднестровье переживает энергетический кризис

С 1 по 10 февраля 2025 года, Приднестровье будет получать газ через молдавскую компанию Energocom. По данным газеты "Коммерсант", ежедневно в регион будет поступать около 3,2 миллиона кубометров газа, закупленного на европейском рынке.

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