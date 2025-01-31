Десять дней на газ: как Приднестровье переживает энергетический кризис

С 1 по 10 февраля 2025 года, Приднестровье будет получать газ через молдавскую компанию Energocom. По данным газеты "Коммерсант", ежедневно в регион будет поступать около 3,2 миллиона кубометров газа, закупленного на европейском рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)