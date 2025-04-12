Социально ориентированным НКО выделят субсидии на организацию праздников для петербуржцев

В частности, на празднование Нового года и Дня города Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, по которому в 2025 году социально ориентированным НКО будут выделять субсидии на организацию праздников.
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