ФСБ рассказала, как Винатье выпытывал у госслужащих военные сведения

Француз Лоран Винатье (внесен в реестр иноагентов) собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России, во время бесед с экспертами и государственными службами .
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