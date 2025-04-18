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На Data Fusion рассказали о будущем управлении памятью и эмоцииями через смартфон

На Data Fusion рассказали о будущем управлении памятью и эмоцииями через смартфон

Возможности нейроинтерфейсов для управления психоэмоциональным состоянием, улучшения памяти и мышления, а также новые формы коммуникации обсудили участники сессии «Нейротехнологии: гонка за будущим», которая состоялась на конференции Data Fusion в Москве.

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