Раскол в Левом Фронте: организацию захватили «бандеровцы»

Интервью с бывшим активистом ЛФ Леонидом Развозжаевым. Известную левопатриотическую организацию Левый Фронт (ЛФ) пытаются захватить так называемые «нетвойнисты», выступающие против специальной военной операции (СВО).
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