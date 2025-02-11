Пенсионерка из Сосновского передает своим землякам любовь к спорту

Сдать в 78 лет норматив на золотой знак ГТО? Легко! Провести спартакиаду для ветеранов? Запросто! Ежедневно проходить по 6 – 7 километров со скандинавскими палками? С удовольствием! Вся жизнь жительницы рабочего посёлка Сосновское Валентины Васильевны Черкасовой неразрывно связана с физкультурой.
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