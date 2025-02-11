Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Эржибова
    хм...по одному не достаточно аж пять.....млять что в них находите?Две нижегородки ф...
  • Анна Эржибова
    А кто они фейнстры?можно мне переехать дадут жильё?а то "бояре" только чеченингушам азербажанармянам таджикам узбекам...Семья Фейнстра из...
  • Боцман
    Выслать вместе с специалистами на историческую родину.Две нижегородки ф...

Пенсионерка из Сосновского передает своим землякам любовь к спорту

Пенсионерка из Сосновского передает своим землякам любовь к спорту

Сдать в 78 лет норматив на золотой знак ГТО? Легко! Провести спартакиаду для ветеранов? Запросто! Ежедневно проходить по 6 – 7 километров со скандинавскими палками? С удовольствием! Вся жизнь жительницы рабочего посёлка Сосновское Валентины Васильевны Черкасовой неразрывно связана с физкультурой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх