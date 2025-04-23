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Джокович о том, снизилась ли его мотивация с уходом Надаля и Федерера: «Может быть. Но без мотивации меня бы здесь уже не было»

Джокович о том, снизилась ли его мотивация с уходом Надаля и Федерера: «Может быть. Но без мотивации меня бы здесь уже не было»

В Мадриде у него спросили, снизился ли его уровень мотивации после ухода из тура Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

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