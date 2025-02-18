Врач Кураева: длительное нахождение на морозе чревато холодовой аллергией

После длительного нахождения на морозе могут возникнуть неприятные последствия для кожи. О том, как помочь коже справиться с низкими температурами, РИА «Новости» рассказала врач-дерматовенеролог филиала «Люблинский» Московского центра дерматовенерологии и косметологии Алина Кураева.
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