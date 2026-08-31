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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» не продаст Гакпо «Сити», так как не нашел замену. «Горожане» могут купить Ндиая из «Эвертона»

« Манчестер Сити » вместо  Коди Гакпо из « Ливерпуля » может подписать Илимана Ндиая из «Эвертона». Ранее сообщалось, что «Сити» предложит за Гакпо 85 млн фунтов с учетом бонусов , а «Ливерпуль» отпустит вингера, когда найдет замену.

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