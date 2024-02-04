60 очков Карри не хватило «Голден Стэйт» для победы над «Атлантой»

В чемпионате НБА «Атланта» в овертайме обыграла «Голден Стэйт» — 141:134. Самым результативным баскетболистом матча и всего игрового дня стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, впервые в сезоне набравший 60 очков.