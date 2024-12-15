В Белграде назвали санкции США против NIS частью гибридной войны

Частью гибридной войны против Сербии назвал ожидаемые санкции США против Нефтяной индустрии Сербии, принадлежащей сербской компании NIS, и российским «Газпром нефти» и «Газпрому» вице-премьер-министр Сербии Александр Вулин 15 декабря, сообщают РИА «Новости».
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