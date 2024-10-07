Украинский нацик: У нас «большущие потери» при отступлении из Угледара

Украина понесла многочисленные потери при выводе своих войск из Угледара. Об этом в эфире UkrLife заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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