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СВР: страны Запада пытаются подорвать международные правовые нормы

СВР: страны Запада пытаются подорвать международные правовые нормы

Действия ряда западных государств подрывают международную правовую систему и серьезно дестабилизируют военно-политическую обстановку у границ СНГ, 4 сентября сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

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