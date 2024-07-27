Выращивание овощей под навесами

Вся почва на грядках и в садах готовится с использованием растительной органики . Почву на томатных грядках готовят из влажной листовой подстилки Листья — слабый наполнитель, поэтому замачивайте их не только в воде, но и в слабом растворе куриного помета под давлением на сутки.
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