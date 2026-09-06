В Россоши школьница избила бывшую подругу у лицея

В городе Россошь у стен лицея №11 произошла жестокая драка: девочка-подросток избила свою бывшую подругу на глазах у десятков сверстников.
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