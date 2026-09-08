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Съемки первого научного киберсериала об ИИ прошли во Владивостоке и Уссурийске

Съемки первого научного киберсериала об ИИ прошли во Владивостоке и Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября, ФедералПресс. Часть съемок первого в России документального научного сериала об искусственном интеллекте «ИИ Будущего» прошла в Приморье – в частности, во Владивостоке и Уссурийске.

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