Миронов: СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ

Сергей Туренко

Солидарен с С.Мироновым. Нужно обновление Правительства. Мишустину удобно работать с уже проверенными чиновниками, и не более того. России нужно развитие, а не услужливые чиновники. Резервов у нас предостаточно. Нужно заменить Шойгу на Дюмина. В руководстве должны быт профессионалы и патриоты России. Всех либералов нужно отвести от власти.