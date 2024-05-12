Председатель Сергей Миронов заявил, что фракция "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ.
Миронов: СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ
Комментарии
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Сергей Туренко
Солидарен с С.Мироновым. Нужно обновление Правительства. Мишустину удобно работать с уже проверенными чиновниками, и не более того. России нужно развитие, а не услужливые чиновники. Резервов у нас предостаточно. Нужно заменить Шойгу на Дюмина. В руководстве должны быт профессионалы и патриоты России. Всех либералов нужно отвести от власти.
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