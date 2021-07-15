Антон Юдин – о цитате про Шведа: «Не стоит вкладывать в уста людей ответы, которые вы хотели бы услышать»

Ассистент главного тренера ЦСКА Антон Юдин отреагировал на публикацию его мнения по поводу возможного возвращения в команду Алексея Шведа на сайте playmaker24.
Популярные статьи
- Виталий Минаков выдвигается в депутаты Госдумы: «Этот бой под названием выборы я тоже планирую выиграть»
- «Самая большая награда – любовь и уважение соотечественников». Космонавты МКС обратились к российским олимпийцам
- Дуэйн «Скала» Джонсон – о фотографии рядом с Шаком и Баркли: «Просто я был без обуви»
Свежие комментарии