Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Старовойтова

Именно Старовойтов стоял у истоков внедрения и разработки микропроцессорной техники, которая обеспечила безопасное автоматизированное управление на объектах различной важности — начиная от космоса и заканчивая океанскими водами, отметил Мишустин.
Именно Старовойтов стоял у истоков внедрения и разработки микропроцессорной техники, которая обеспечила безопасное автоматизированное управление на объектах различной важности — начиная от космоса и заканчивая океанскими водами, отметил Мишустин.
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