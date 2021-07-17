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Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Старовойтова

Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Старовойтова

Именно Старовойтов стоял у истоков внедрения и разработки микропроцессорной техники, которая обеспечила безопасное автоматизированное управление на объектах различной важности — начиная от космоса и заканчивая океанскими водами, отметил Мишустин.

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