Трамп победил на предварительных выборах в Южной Каролине

РИАМО - 25 фев. Экс-президент США Доналд Трамп одержал победу на предварительных выборах в Южной Каролине, выграв у бывшего губернатора этого региона Никки Хейли, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские издания.
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