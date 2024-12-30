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Тело погибшего зоне СВО футболиста Алексея Бугаева пока не могут забрать

Тело погибшего зоне СВО футболиста Алексея Бугаева пока не могут забрать

Боевые действия мешают забрать тело Алексея Бугаева, погибшего в зоне СВО.Тело экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, который погиб в зоне СВО, пока невозможно забрать и передать родственникам.

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