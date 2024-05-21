Александр Радько: «Всегда стараемся помочь пострадавшим»

Начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам отмечает юбилей Сегодня отмечает 70-летие начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), в прошлом – командир знаменитой «Акулы» Александр Радько.
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