Момент настал: русские бросили новый вызов Западу

МОСКВА, 24 октября, ФедералПресс. Сегодня, 24 октября, в Храме Христа Спасителя в Москве проходит съезд Всероссийской общественной организации «Общество содействия русскому историческому развитию «Царьград».
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