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Рубль может получать поддержку от нового скачка цен на нефть — анализ рынка

Рубль может получать поддержку от нового скачка цен на нефть — анализ рынка

В начале недели российский рубль демонстрирует разнонаправленную динамику. Поддержку национальной валюте оказывает резкий рост цен на нефть, однако участники рынка продолжают внимательно следить за продвижением в США законопроекта о новых санкциях против стран, покупающих российские энергоносители.

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