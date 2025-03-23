Музей СССР и ретро-автомобилей хотят внести в туристические маршруты Краснодара

Музей СССР и ретро-автомобилей хотят внести в туристические маршруты КраснодараВ Краснодаре на протяжении 35 лет в мастерской по восстановлению автомобилей ее владелец Артуш Бабаджанян собирает предметы из СССР.
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