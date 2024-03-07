Bloomberg: ученые обнаружили канцероген в Clearasil и других средствах от прыщей

В результате исследования независимой американской лаборатории Valisure был обнаружен высокий уровень канцерогенного химического бензола в некоторых средствах от прыщей, включая продукты таких известных брендов, как Clinique, Up & Up и Clearasil, передает Bloomberg.
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